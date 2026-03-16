Пензенская область занимает второе место в России по догазификации
2026-03-16T20:15:00+03:00
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Пензенская область занимает второе место в России по результатам программы догазификации, подключено более девяти тысяч домов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По результатам догазификации наш регион второй в стране. За предыдущую пятилетку подключили более 9 тысяч домовладений - это 86% от исполненных договоров. Субсидию на покупку, установку оборудования и проведение работ в прошлом году получили 198 заявителей, в том числе участников СВО и их близких. В этом году обеспечим субсидией 176 жителей Пензенской области", - рассказал Мальниченко в своем канале на платформе Max об итогах первого в этому заседания регионального штаба по газификации.
В прошлом году, по данным главы региона, природный газ провели в четыре населенных пункта. В 2026 году планируется газификация еще пяти сел: Кромщино и Князь-Умет Пензенского района, Екатериновка Лунинского района, Овчарные Выселки Вадинского района, Мокрая Поляна Никольского района. Проектные работы будут проведены в восьми населенных пунктах.
"На сегодняшний день на догазификацию подано более 13 тысяч заявлений, заключено более 11 тысяч договоров. Исполнено до границ земельных участков более 10 тысяч договоров, это 95%. В том числе выполнено подключение более 9 тысяч домовладений – это 86%", – уточнил актуальные данные губернатор.
Кроме того, до 2030 года в Пензенской области планируется подключить к газовым сетям более тысячи домов в дачных массивах.