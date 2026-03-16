Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
20:15 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/oblast-2081088484.html
Пензенская область занимает второе место в России по догазификации
Пензенская область занимает второе место в России по результатам программы догазификации, подключено более девяти тысяч домов, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_41:0:904:647_1920x0_80_0_0_bfbcc795196e422c1cda7be50e00df56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пензенская область занимает второе место по результатам программы догазификации

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Пензенская область занимает второе место в России по результатам программы догазификации, подключено более девяти тысяч домов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По результатам догазификации наш регион второй в стране. За предыдущую пятилетку подключили более 9 тысяч домовладений - это 86% от исполненных договоров. Субсидию на покупку, установку оборудования и проведение работ в прошлом году получили 198 заявителей, в том числе участников СВО и их близких. В этом году обеспечим субсидией 176 жителей Пензенской области", - рассказал Мальниченко в своем канале на платформе Max об итогах первого в этому заседания регионального штаба по газификации.
В прошлом году, по данным главы региона, природный газ провели в четыре населенных пункта. В 2026 году планируется газификация еще пяти сел: Кромщино и Князь-Умет Пензенского района, Екатериновка Лунинского района, Овчарные Выселки Вадинского района, Мокрая Поляна Никольского района. Проектные работы будут проведены в восьми населенных пунктах.
"На сегодняшний день на догазификацию подано более 13 тысяч заявлений, заключено более 11 тысяч договоров. Исполнено до границ земельных участков более 10 тысяч договоров, это 95%. В том числе выполнено подключение более 9 тысяч домовладений – это 86%", – уточнил актуальные данные губернатор.
Кроме того, до 2030 года в Пензенской области планируется подключить к газовым сетям более тысячи домов в дачных массивах.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала