Пензенская область занимает второе место в России по догазификации

САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Пензенская область занимает второе место в России по результатам программы догазификации, подключено более девяти тысяч домов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"По результатам догазификации наш регион второй в стране. За предыдущую пятилетку подключили более 9 тысяч домовладений - это 86% от исполненных договоров. Субсидию на покупку, установку оборудования и проведение работ в прошлом году получили 198 заявителей, в том числе участников СВО и их близких. В этом году обеспечим субсидией 176 жителей Пензенской области", - рассказал Мальниченко в своем канале на платформе Max об итогах первого в этому заседания регионального штаба по газификации.

В прошлом году, по данным главы региона, природный газ провели в четыре населенных пункта. В 2026 году планируется газификация еще пяти сел: Кромщино и Князь-Умет Пензенского района, Екатериновка Лунинского района, Овчарные Выселки Вадинского района, Мокрая Поляна Никольского района. Проектные работы будут проведены в восьми населенных пунктах.

"На сегодняшний день на догазификацию подано более 13 тысяч заявлений, заключено более 11 тысяч договоров. Исполнено до границ земельных участков более 10 тысяч договоров, это 95%. В том числе выполнено подключение более 9 тысяч домовладений – это 86%", – уточнил актуальные данные губернатор.