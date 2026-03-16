ПВО в ОАЭ отражает ракетную атаку - РИА Новости, 16.03.2026
08:19 16.03.2026 (обновлено: 08:24 16.03.2026)
ПВО в ОАЭ отражает ракетную атаку
ПВО в ОАЭ отражает ракетную атаку - РИА Новости, 16.03.2026
ПВО в ОАЭ отражает ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отражают новую ракетную атаку на территорию страны, сообщил в понедельник высший совет по... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T08:19:00+03:00
2026-03-16T08:24:00+03:00
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
оаэ
оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ПВО в ОАЭ отражает ракетную атаку

Силы ПВО ОАЭ отражают новую ракетную атаку

© REUTERS / Amr AlfikyРабота ПВО в Абу-Даби
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Работа ПВО в Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отражают новую ракетную атаку на территорию страны, сообщил в понедельник высший совет по национальной безопасности страны.
Новая атака началась после того, как ночью резервуар с авиационным топливом загорелся в результате инцидента с беспилотником вблизи аэропорта Дубая.
Дубай - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Российский турист рассказал, как потерял более 400 тысяч рублей в Дубае
Вчера, 01:22
"Системы ПВО ОАЭ в настоящее время отвечают на атаку ракет и беспилотников", - отметили в совете.
В совете также рекомендовали жителям Дубая укрыться в безопасных местах.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дубай - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Россиян в Дубае предостерегли от публикации видео с атаками
14 марта, 08:55
 
