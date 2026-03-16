ПВО в ОАЭ отражает ракетную атаку

ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отражают новую ракетную атаку на территорию страны, сообщил в понедельник высший совет по национальной безопасности страны.
Новая атака началась после того, как ночью резервуар с авиационным топливом загорелся в результате инцидента с беспилотником вблизи аэропорта Дубая.
"Системы ПВО ОАЭ в настоящее время отвечают на атаку ракет и беспилотников", - отметили в совете.
В совете также рекомендовали жителям Дубая укрыться в безопасных местах.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
