В Нижневартовске полиция проводит проверку после нападения на ребенка
Проверка организована после нападения на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 16.03.2026
Прокуратура начала проверку после нападения на восьмилетнюю девочку в ХМАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Проверка организована после нападения на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила прокуратура региона.
Как писали СМИ, женщина пыталась похитить девочку, зажимала ей рот рукой и пыталась увезти. Как уточняли в прессе, ее спугнули соседи, а ребенок смог убежать.
"Прокуратура Нижневартовска
организовала проверку по факту применения местной жительницей физической силы к несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
Как пояснили журналистам в региональном УМВД, в ведомство поступили данные от местной жительницы о совершенных противоправных действиях в отношении ее дочери.
"В ходе проведения проверки полицейскими установлена и задержана 34-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая", - рассказали в УМВД.
В отношении нее составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.