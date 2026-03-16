В Нижневартовске полиция проводит проверку после нападения на ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Проверка организована после нападения на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила прокуратура региона.

Как писали СМИ, женщина пыталась похитить девочку, зажимала ей рот рукой и пыталась увезти. Как уточняли в прессе, ее спугнули соседи, а ребенок смог убежать.

"Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту применения местной жительницей физической силы к несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Как пояснили журналистам в региональном УМВД, в ведомство поступили данные от местной жительницы о совершенных противоправных действиях в отношении ее дочери.

"В ходе проведения проверки полицейскими установлена и задержана 34-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая", - рассказали в УМВД.