18:11 16.03.2026
Премьер Нидерландов оценил возможность миссии ЕС в Ормузском проливе
Премьер Нидерландов оценил возможность миссии ЕС в Ормузском проливе
Премьер Нидерландов: организовать миссию ЕС в Ормузском проливе будет сложно

Здание генерального консульства Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен считает, что организовать полноценную миссию ЕС по защите судоходства в Ормузском проливе будет очень сложно.
"Учитывая нынешнее количество нападений, происходящих там (в Ормузском проливе - ред.), в краткосрочной перспективе будет очень сложно организовать там полноценную миссию", - сказал Йеттен в эфире телеканала RTL Nieuws, говоря о перспективах миссии ЕС в Ормузском проливе.
По его словам, было бы хорошо, если бы США и Израиль внесли больше ясности относительно конечной цели своей военной операции против Ирана.
В понедельник глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что отправка нескольких кораблей сама по себе не решит ситуацию с безопасностью в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
