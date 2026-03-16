Эксперт посоветовала выпускникам профессии, которые не заменит нейросеть
2026-03-16T12:47:00+03:00
Земщева: ИИ бессилен в профессиях, требующих эмпатии и эмоционального интеллекта
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если интересна медицина, смотрите в сторону биоинформатики и генной инженерии, если техника - выбирайте управление беспилотными системами в агросекторе или промышленную робототехнику, заявила HR-эксперт Алла Земщева.
"Если интересна медицина, смотрите в сторону биоинформатики и генной инженерии, если техника - выбирайте управление беспилотными системами в агросекторе или промышленную робототехнику. Именно здесь уже сейчас формируется колоссальный кадровый голод, который через 5 лет станет критическим", - сказала она информационному порталу РИАМО
.
По словам эксперта, второй беспроигрышный вектор - это профессии, требующие глубокой эмпатии и эмоционального интеллекта, где ИИ бессилен. Клинические психологи, специалисты по реабилитации, педагоги для сложных детей и гериатры будут востребованы всегда, пока существуют люди.
"Но самое важное - это понимание, что концепция "одна карьера на всю жизнь" окончательно умерла. Нынешним выпускникам придется менять сферу деятельности 5-7 раз за жизнь, поэтому навык быстрого переобучения и адаптивность станут их главным конкурентным преимуществом перед узкими специалистами старой закалки", - предупредила эксперт.