БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр на полях встречи министров энергетики стран-членов ЕС заявил, что Венгрия должна сделать выбор – принадлежать западному миру или покупать российскую нефть.
"Единственное намерение Хорватии – обеспечить дальнейшее снабжение дешевой российской нефтью и она (Венгрия - ред.) должна принять решение, какому миру принадлежит – западному ... или продолжить покупать российскую нефть", - заявил Шушняр журналистам.
Во встрече кроме него участвовали министры энергетики Словакии и Венгрии, а также комиссар Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в понедельник заявил, что Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо "Дружбы", но тот способен удовлетворить только одну седьмую часть спроса двух стран, так как его мощность 2,2 миллиона тонн нефти в год, а Будапешту и Братиславе нужно 14-15 миллионов тонн.
По его словам, Хорватия не проводила необходимых испытаний, "которые могли бы достаточно убедительно продемонстрировать реальную пропускную способность этого трубопровода".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".