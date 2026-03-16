Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/neft-2081100707.html
В Хорватии призвали Венгрию выбирать между Западом и российской нефтью
В Хорватии призвали Венгрию выбирать между Западом и российской нефтью
Министр экономики Хорватии Анте Шушняр на полях встречи министров энергетики стран-членов ЕС заявил, что Венгрия должна сделать выбор – принадлежать западному... РИА Новости, 16.03.2026
в мире
венгрия
хорватия
украина
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851918766_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_9fabb4939cc78fc21c59188ecab78efe.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851918766_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b3dc735c8836df1cd791941ff863b096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Хорватии призвали Венгрию выбирать между Западом и российской нефтью

Глава Минэкономики Хорватии призвал Венгрию выбирать между ЕС и нефтью из РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги на здании посольства Республики Хорватия в Москве
Флаги на здании посольства Республики Хорватия в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаги на здании посольства Республики Хорватия в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр на полях встречи министров энергетики стран-членов ЕС заявил, что Венгрия должна сделать выбор – принадлежать западному миру или покупать российскую нефть.
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на встрече глав МИД ЕС в понедельник выступил в поддержку принятия 20-го пакета санкций против России "не только из-за Украины, но и ЕС".
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
ЕК предложит запретить Венгрии и Словакии импортировать нефть из России
Вчера, 21:01
"Единственное намерение Хорватии – обеспечить дальнейшее снабжение дешевой российской нефтью и она (Венгрия - ред.) должна принять решение, какому миру принадлежит – западному ... или продолжить покупать российскую нефть", - заявил Шушняр журналистам.
Во встрече кроме него участвовали министры энергетики Словакии и Венгрии, а также комиссар Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в понедельник заявил, что Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо "Дружбы", но тот способен удовлетворить только одну седьмую часть спроса двух стран, так как его мощность 2,2 миллиона тонн нефти в год, а Будапешту и Братиславе нужно 14-15 миллионов тонн.
По его словам, Хорватия не проводила необходимых испытаний, "которые могли бы достаточно убедительно продемонстрировать реальную пропускную способность этого трубопровода".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Сийярто заявил о строительстве продуктопровода между Венгрией и Словакией
Вчера, 15:34
 
В миреВенгрияХорватияУкраинаПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала