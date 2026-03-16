НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар - РИА Новости. Индия нарастила закупки нефти в России, сообщил индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал.
"Мы закупаем российскую нефть. Объемы закупок у России возросли", - заявил Агарвал.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
При этом высокопоставленный представитель правительства Индии заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, а недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.