Цена на нефть увеличилась до 104 долларов за баррель
07:58 16.03.2026
Цена на нефть увеличилась до 104 долларов за баррель
Цена на нефть увеличилась до 104 долларов за баррель - РИА Новости, 16.03.2026
Цена на нефть увеличилась до 104 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут в пределах 1-1,5% в начале недели, марка Brent торгуется выше 104 долларов за баррель после атаки США на остров Харк, важный... РИА Новости, 16.03.2026
сша
иран
ормузский пролив
в мире, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, brent, wti (нефть), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Brent, WTI (нефть), Военная операция США и Израиля против Ирана
Цена на нефть увеличилась до 104 долларов за баррель

Цена на нефть достигла 104 долларов за баррель после атаки США на Харк

Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в пределах 1-1,5% в начале недели, марка Brent торгуется выше 104 долларов за баррель после атаки США на остров Харк, важный экспортный центр Ирана, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 7.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,56% относительно предыдущего закрытия - 104,75 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,1%, до 97,91 доллара.
Рынки оценивают новые геополитические риски. В субботу президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, являющемся важнейшим нефтяным терминалом Ирана, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи. После этого он сообщал об ударе по военным целям на острове.
"Я не думаю, что рынки (нефти - ред.) благосклонно отреагируют на последние события", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
"Я ожидаю еще одного нервного начала недели, поскольку судьба острова Харк остается неясной, учитывая его важность для мирового энергоснабжения", - добавляет аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
