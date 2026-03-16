Применение пятой статьи будет означать конец НАТО, считает политолог

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Использование пятой статьи устава НАТО в целях проведения операции Североатлантического альянса на Ближнем Востоке станет сигналом конца альянса, заявил в интервью газете Handelsblatt профессор политологии Берлинского университета имени Гумбольдта Герфрид Мюнклер.
"Применение пятой статьи будет означать конец НАТО, поскольку альянс в результате превратится из оборонительного в наступательный", - считает политолог.
По мнению эксперта, каждый член НАТО мог бы нападать на любую другую страну и, оказавшись в затруднительном положении, сразу запрашивать помощь у альянса
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что конфликт вокруг Ирана не решить военным путем и необходимо искать решение в политической плоскости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.