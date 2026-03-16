12:38 16.03.2026
НАТО не обсуждала отправку кораблей в Ормузский пролив, заявил Сикорский
НАТО еще даже не начинала обсуждать возможность направления кораблей в Ормузский пролив, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 16.03.2026
Сикорский: НАТО даже не начала обсуждать отправку кораблей в Ормузский пролив

ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. НАТО еще даже не начинала обсуждать возможность направления кораблей в Ормузский пролив, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства.
НАТО есть процедура обсуждения этого вопроса. Но по моей информации, эта процедура еще не активирована", - сказал Сикорский.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СМИ узнали, что мешает ЕС отправить военную миссию в Ормузский пролив
В миреОрмузский проливСШАИранРадослав СикорскийДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
