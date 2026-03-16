Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали налоговый вычет, у которого нет лимита - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 16.03.2026 (обновлено: 05:58 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/nalog-2080876285.html
Россиянам назвали налоговый вычет, у которого нет лимита
Россиянам назвали налоговый вычет, у которого нет лимита - РИА Новости, 16.03.2026
Россиянам назвали налоговый вычет, у которого нет лимита
Россияне при оплате медицинских услуг и покупке лекарственных препаратов могут вернуть часть НДФЛ с помощью социального налогового вычета: общий лимит вычета... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T03:42:00+03:00
2026-03-16T05:58:00+03:00
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20260314/vychet-2080607333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
Россиянам назвали налоговый вычет, у которого нет лимита

РИА Новости: россияне могут вернуть часть НДФЛ при оплате медуслуг

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россияне при оплате медицинских услуг и покупке лекарственных препаратов могут вернуть часть НДФЛ с помощью социального налогового вычета: общий лимит вычета при расходах на лечение составляет не более 150 тысяч рублей в год, но по дорогостоящим видам лечения он не применяется — сумма вычета равна фактически произведенным расходам, рассказали РИА Новости в Минфине.
"Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 000 рублей. При этом по дорогостоящим видам лечения общий лимит не применяется", — говорится в сообщении.
Гражданин может воспользоваться этим налоговым вычетом в размере фактически произведенных расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, но не более 150 000 рублей за год, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомились РИА Новости.
"По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения. Неиспользованный остаток социального налогового вычета перенести на следующий год нельзя", — поясняет ФНС.
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Минфине рассказали о лимите на налоговый вычет за обучение детей
14 марта, 02:53
 
ОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала