Раскрыто, кому нужно платить налог на наследство в 2026 году

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Как такового налога на наследство в России нет, но при определенных обстоятельствах наследникам все же придется заплатить НДФЛ, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Так, налогом облагаются доходы, которые наследник получает в виде вознаграждение за авторские права наследодателя.
«
“При продаже унаследованного имущества платить НДФЛ понадобится только в том случае, если еще не закончился предельный срок владения, который составляет три года. При этом период определяется со дня открытия наследства, то есть в общем случае с момента смерти наследодателя”, — разъяснила Голубцова.
Закон предполагает смягчение этого правила к наследникам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, если соблюдены определенные условия. Кроме того, можно применить налоговые вычеты. Исключение — доходы иноагентов и нерезидентов. Для них ставка НДФЛ составляет 30% вне зависимости от налогооблагаемой базы.
18 октября 2025, 02:15