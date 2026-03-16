Почти 300 млн рублей получили компании из моногородов по программе для МСП

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 288 миллионов рублей льготного финансирования привлекли предприниматели из моногородов в рамках совместной программы Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малого и среднего бизнеса в моногородах и прилегающих особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщает пресс-служба института развития.

Отмечается, что финансирование поможет предприятиям в стабильной работе и развитии в сфере производства и поставок промышленного оборудования, сельского хозяйства, торговли и услуг.

"Программа для малого и среднего бизнеса моногородов и ОЭЗ стартовала в конце прошлого года и оказалась крайне востребованным инструментом для местных предпринимателей. В фокусе нашего внимания, прежде всего, промышленные компании, поддержка которых обеспечит развитие экономики регионов, создание новых рабочих мест и будет способствовать повышению уровня жизни людей. В этом году общий объем финансирования по программе составит порядка 1 миллиарда рублей", – заявил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин, его слова приводятся на сайте министерства.

Первыми получателями льготного финансирования по программе в 2026 году стали предприятия из города Каменск-Уральский Свердловской области и города Дагестанские Огни Республики Дагестан. Суммарно они привлекли более 74 миллионов рублей.

"С ноября 2025 года на специальных льготных условиях уже 12 предприятий привлекли свыше 288 миллионов рублей, еще восемь МСП получили банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов на общую сумму более 190 миллионов рублей. Привлеченные средства будут направлены как на реализацию инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотных средств. Это позволит предприятиям не только развивать производственную базу, но и обеспечивать стабильность текущих операций в условиях рыночной конъюнктуры", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба организации.

Среди получателей льготных кредитов по программе в 2026 году – ООО "Промышленно-технический центр" из Каменска-Уральского. Предприятие получило 50 миллионов рублей для обеспечения производства вакуумного, печного и теплообменного оборудования, а также промышленных автоматизированных линий. Еще одно предприятие из Каменска-Уральского – ЗАО "Радиотелефон" – привлекло 9,2 миллиона рублей. Льготное заемное финансирование позволит компании продолжить работу в сфере проводной связи и телекоммуникаций, а также поставке ИТ-решений. Дагестанское предприятие ООО "Бест Моторс", которое занимается поставками электрогенераторов, получило 15 миллионов рублей.

Все три компании получили средства на пополнение оборотных средств по ставке 10% годовых сроком на 3 года в дочернем банке Корпорации МСП – МСП Банке, который является оператором программы.

В числе получателей поддержки по программе, которые привлекли льготное финансирование в 2025 году, еще две компании из Каменска-Уральского. Производитель высокотехнологичных компонентов – ООО "Микроинтек" – получил 40 миллионов рублей под 6% годовых на реализацию инвестпроекта. Еще 50 миллионов рублей привлекла металлообрабатывающая компания ООО "Алмар" под 10% годовых на три года.

Также льготное финансирование по программе для моногородов и ОЭЗ в 2025 году получили предприниматели из города Верхний Уфалей (Челябинская область), Тутаев (Ярославская область), Бородино (Красноярский край), Топки (Кемеровская область).