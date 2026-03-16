"Прогресс МС-31" отстыковался от МКС перед затоплением
2026-03-16T16:31:00+03:00
Грузовой корабль "Прогресс МС-31" отстыковался от МКС перед затоплением
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-31" отстыковался от российского модуля "Поиск" Международной космический станции перед сведением орбиты и затоплением, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Как ожидается, двигательная установка корабля будет включена на торможение в 19.42 мск. Она выдаст ему необходимый импульс для схода с орбиты, после чего грузовик войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. Падение несгораемых элементов его конструкции произойдёт в несудоходном районе в южной части Тихого океана.
.
В недалёком будущем к модулю "Поиск", место на котором освободил "Прогресс МС-31", пристыкуется следующий грузовик "Прогресс МС-33". Его запуск на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 22 марта.
запланирован на 22 марта.
"Прогресс МС-31" находился в составе станции с 6 июля прошлого года. Он привёз космонавтам топливо для дозаправки МКС, азот для атмосферы станции, питьевую воду, продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа, а также более 500 килограммов аппаратуры и расходников для дооснащения и обслуживания МКС и проведения экспериментов.