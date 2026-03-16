"Прогресс МС-31" отстыковался от МКС перед затоплением

"Прогресс МС-31" находился в составе станции с 6 июля прошлого года. Он привёз космонавтам топливо для дозаправки МКС, азот для атмосферы станции, питьевую воду, продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа, а также более 500 килограммов аппаратуры и расходников для дооснащения и обслуживания МКС и проведения экспериментов.