Наместник Оптиной пустыни рассказал, каким был старец Илий

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Схиархимандрит Илий был скромным, смиренным старцем, главное, чему он учил – это любовь, терпение и молитва, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области епископ Можайский Иосиф (Королев).

Духовник братии монастыря Оптина пустынь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий скончался 15 марта 2025 года на 94-м году жизни. Его отпевание совершил патриарх Кирилл, 18 марта старца похоронили на территории Оптиной пустыни. Проститься с ним, как сообщали РИА Новости в обители, тогда прибыли более 10 тысяч человек из разных регионов России

"Батюшка Илий был старцем - это человек, который через молитву, смирение и духовный опыт становится проводником к Богу. Его сила была в смирении и евангельской простоте, ведь Благодать Божия приходит к смиренным. Он кротко давал советы, когда его спрашивали, был скромным, не искал славы. Помогал людям, чтобы люди нашли свой путь к Богу. Спрашивал до последнего: "Люди ждут?", - сказал отец Иосиф.

По его словам, люди приходили к старцу со своими скорбями - и находили утешение.

"Главное, чему нас всех учил отец Илий, – это терпение, молитва и любовь. Если мы хотим его помнить, нужно исполнять его заветы, по слову апостола, подражать наставникам в вере и жизни", - заключил собеседник агентства.