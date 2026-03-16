Наместник Оптиной пустыни рассказал, каким был старец Илий - РИА Новости, 16.03.2026
19:11 16.03.2026
Наместник Оптиной пустыни рассказал, каким был старец Илий
Наместник Оптиной пустыни рассказал, каким был старец Илий
Наместник Оптиной пустыни рассказал, каким был старец Илий

© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь
© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь
Схиархимандрит Илий. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Схиархимандрит Илий был скромным, смиренным старцем, главное, чему он учил – это любовь, терпение и молитва, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области епископ Можайский Иосиф (Королев).
Духовник братии монастыря Оптина пустынь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий скончался 15 марта 2025 года на 94-м году жизни. Его отпевание совершил патриарх Кирилл, 18 марта старца похоронили на территории Оптиной пустыни. Проститься с ним, как сообщали РИА Новости в обители, тогда прибыли более 10 тысяч человек из разных регионов России.
"Батюшка Илий был старцем - это человек, который через молитву, смирение и духовный опыт становится проводником к Богу. Его сила была в смирении и евангельской простоте, ведь Благодать Божия приходит к смиренным. Он кротко давал советы, когда его спрашивали, был скромным, не искал славы. Помогал людям, чтобы люди нашли свой путь к Богу. Спрашивал до последнего: "Люди ждут?", - сказал отец Иосиф.
По его словам, люди приходили к старцу со своими скорбями - и находили утешение.
"Главное, чему нас всех учил отец Илий, – это терпение, молитва и любовь. Если мы хотим его помнить, нужно исполнять его заветы, по слову апостола, подражать наставникам в вере и жизни", - заключил собеседник агентства.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь. -0-
