Мотоциклистам рано выезжать на непрогретый асфальт, рассказал эксперт

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мотоциклистам еще рано выезжать на непрогретый асфальт, так как это может быть опасным, рассказал информационному порталу Мотоциклистам еще рано выезжать на непрогретый асфальт, так как это может быть опасным, рассказал информационному порталу РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

"Асфальт сейчас сухой, но в эту пору он еще более опасен для мотоциклистов. Потому что асфальт все равно не прогрет достаточно сильно для простой городской резины мотоцикла", - сказал Егоров.

Он также отметил, что для мотоцикла критически важно, насколько резина прогревается и какой имеет удерживающий эффект на асфальте. Это важно, поскольку дорожная разметка, нанесенная краской, становится очень скользкой. Кроме того, снег тает: на дорогах грязь, песок и мелкие камни, а это очень опасно для езды на мотоцикле.