https://ria.ru/20260316/moto-2081042065.html
Мотоциклистам рано выезжать на непрогретый асфальт, рассказал эксперт
Мотоциклистам еще рано выезжать на непрогретый асфальт, так как это может быть опасным, рассказал информационному порталу РИАМО автоэксперт Максим Егоров.
2026-03-16T16:51:00+03:00
авто
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574852481_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_b97c2cfeb62802c2875af60971f2d720.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574852481_483:0:2475:1494_1920x0_80_0_0_61595bc1e29d13ae82d952e5bbd9f3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Мотоциклистам еще рано выезжать на непрогретый асфальт, так как это может быть опасным, рассказал информационному порталу РИАМО
автоэксперт Максим Егоров.
"Асфальт сейчас сухой, но в эту пору он еще более опасен для мотоциклистов. Потому что асфальт все равно не прогрет достаточно сильно для простой городской резины мотоцикла", - сказал Егоров.
Он также отметил, что для мотоцикла критически важно, насколько резина прогревается и какой имеет удерживающий эффект на асфальте. Это важно, поскольку дорожная разметка, нанесенная краской, становится очень скользкой. Кроме того, снег тает: на дорогах грязь, песок и мелкие камни, а это очень опасно для езды на мотоцикле.
Эксперт посоветовал любителям двухколесного транспорта дождаться установления положительной среднесуточной температуры. Когда асфальт как следует прогреется и коммунальные службы закончат приводить в порядок дороги, тогда ездить на мотоцикле станет безопаснее.