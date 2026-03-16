Экскурсии по городу Булгакова и "Булгаковскому дому" проходят в Москве

В мемориальной квартире Михаила Булгакова на улице Большая Садовая, дом 10 в Москве

МОСКВА, 16 мар — пресс-служба музея-театра "Булгаковский дом". В музее и театре "Булгаковский дом" проводят экскурсии "Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха".

"Трамвай 302-БИС" – это филиал "Булгаковского дома", музей на резиновом ходу. Снаружи – автобус, стилизованный под трамвай начала ХХ века. Внутри – кресла для гостей и витрины с фигурками, артефактами, экспонатами, которые хочется долго рассматривать. А за окном проносится булгаковская Москва.

Сначала проходит городская часть экскурсии, на которой можно узнать, как менялась Москва на протяжении десятилетий, проходили ли рельсы на Патриарших, и если да, то, где Аннушка разлила свое масло, где, согласно роману, находится дом Грибоедова, а также в котором месте познакомились Мастер и Маргарита.

Затем экскурсия продолжается в стенах "Булгаковского дома". Посетителей знакомят с Булгаковым-врачом, Булгаковым-писателем и Булгаковым-драматургом. На экскурсии можно узнать, кого считают Маргаритой для самого писателя, увидеть, кто из его знакомых и родных послужил прототипом известных персонажей его произведений, разгадать, как складывалась семейная жизнь Мастера.

Начало экскурсии от музея "Булгаковский дом" – культурного центра, в котором помимо музея существует профессиональный театр, а также проходят выставки, лектории, литературные салоны и живет настоящий пушистый кот Бегемот.