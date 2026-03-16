17:33 16.03.2026
Экскурсии по городу Булгакова и "Булгаковскому дому" проходят в Москве
В музее и театре "Булгаковский дом" проводят экскурсии "Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха". РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:33:00+03:00
МОСКВА, 16 мар — пресс-служба музея-театра "Булгаковский дом". В музее и театре "Булгаковский дом" проводят экскурсии "Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха".
"Трамвай 302-БИС" – это филиал "Булгаковского дома", музей на резиновом ходу. Снаружи – автобус, стилизованный под трамвай начала ХХ века. Внутри – кресла для гостей и витрины с фигурками, артефактами, экспонатами, которые хочется долго рассматривать. А за окном проносится булгаковская Москва.
Сначала проходит городская часть экскурсии, на которой можно узнать, как менялась Москва на протяжении десятилетий, проходили ли рельсы на Патриарших, и если да, то, где Аннушка разлила свое масло, где, согласно роману, находится дом Грибоедова, а также в котором месте познакомились Мастер и Маргарита.
Затем экскурсия продолжается в стенах "Булгаковского дома". Посетителей знакомят с Булгаковым-врачом, Булгаковым-писателем и Булгаковым-драматургом. На экскурсии можно узнать, кого считают Маргаритой для самого писателя, увидеть, кто из его знакомых и родных послужил прототипом известных персонажей его произведений, разгадать, как складывалась семейная жизнь Мастера.
Начало экскурсии от музея "Булгаковский дом" – культурного центра, в котором помимо музея существует профессиональный театр, а также проходят выставки, лектории, литературные салоны и живет настоящий пушистый кот Бегемот.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
