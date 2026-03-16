Ракова рассказала о запуске "Умной госпитализации" в поликлиниках Москвы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о запуске проекта "Умная госпитализация" в поликлиниках Москвы, благодаря которому сроки от получения направления до госпитализации сократились в 1,5 раза.

"Мы постоянно занимаемся развитием московской медицины, делая ее более персонифицированной и удобной. И сегодня я хочу рассказать о новом проекте "Умная госпитализация", который стартует во всех московских поликлиниках и стационарах. Ежегодно более полумиллиона москвичей нуждаются в оказании плановой помощи в медицинских учреждениях города", - рассказала Ракова журналистам.

Она отметила, что на сегодняшний день, если врач поликлиники считает, что пациенту необходимо плановое лечение в стационаре, то он вносит документы по этому пациенту в единую информационную систему - это единое облако данных, в котором работают врачи всех поликлиник и всех стационаров.

"Профильные специалисты во всех городских стационарах изучают заочно каждый клинический случай и выносят свои предложения о том, как они могут помочь этому пациенту, в какие сроки провести консультацию и госпитализацию. На это отводится небольшой срок, по истечении которого пациент в своей электронной истории болезни, своей электронной медицинской карте, видит все предложения стационара: какие сроки, какие условия", - подчеркнула Ракова.

Заммэра уточнила, что пациенты имеют возможность самостоятельно выбрать наиболее подходящий стационар, направление сгенерируется автоматически.

"Понятно, что не все пациенты могут принимать решение самостоятельно, поэтому конкретно их лечащий врач поликлиники является их координатором и обязан сопроводить их на каждом этапе плановой госпитализации. Помочь подобрать стационар, разъяснить", - рассказала Ракова.

Она отметила, что есть очень тяжелые пациенты, к госпитализации которых непосредственно подключаются главные внештатные специалисты. Это очень сложный процесс, который включает в себя тысячи медицинских работников и десятки тысяч пациентов.

"Поэтому мы занимались проектом более двух лет, экспериментируя, отрабатывая различные нюансы. И сейчас уже видим, что проект приносит колоссальные результаты", - подчеркнула заммэра.

Она добавила, что число людей, которые получили направление в стационар и не дошли до него, сократилось больше, чем на треть, 90% всех выданных направлений на госпитализацию заканчиваются оказанием плановой помощи в стационаре.