В Москве кардиохирурги спасли женщину с расслоением грудной аорты

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московские кардиохирурги НИИ имени Склифосовского спасли жизнь женщине с острым расслоением всех отделов грудной аорты и крупной разорвавшейся аневризмой, пациентка выписана на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо, сообщает медучреждение.
"В "Склиф" женщину привезли с острым расслоением всех отделов грудной аорты и разорвавшейся аневризмой размером с яблоко. К сожалению, эта патология крайне коварна - разрыв происходит внезапно и в 50% случаев он смертелен. Поэтому данной проблеме стоит уделять особое внимание. Команда кардиохирургов спасла жизнь пациентке, выполнив многочасовую операцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале медучреждения.
Отмечается, что сложнейшее вмешательство включало экстренное протезирование всей грудной аорты, а также замену аортального клапана. Ювелирная точность и опыт хирургов позволили провести все этапы успешно.
"На данный момент женщина выписана на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо", - уточняется в сообщении.