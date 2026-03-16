https://ria.ru/20260316/moskva-2080949924.html
В Москве при попадании байдарки под винты речного транспорта погиб человек
Один человек погиб, один пострадал при попадании байдарки под винты речного электротранспорта на Москве-реке, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T11:55:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080946914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_82e71347236f1cc07b0957c2d783a18b.jpg
https://ria.ru/20260315/tramvai-2080845082.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080946914_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8591357d38dd896ed3c09c6f18878bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при попадании байдарки под винты речного электротранспорта на Москве-реке, сообщил РИА Новости источник.
Ранее представитель экстренных служб Москвы
рассказал РИА Новости, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы, по предварительной информации, один человек выжил.
В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" РИА Новости сообщили, что на момент столкновения на байдарке находилось двое, на электросудне "Шмелевка" пассажиров не было. На месте находятся сотрудники ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба". Передвигаться на плавучих средствах в судоходной части акватории движения судов Москвы-реки строго запрещено. В отношении инцидента будет проведено расследование.
"Один человек погиб, один пострадал при попадании байдарки под винты регулярного речного электротранспорта Москвы", - рассказал собеседник агентства.