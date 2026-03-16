В Москве при попадании байдарки под винты речного транспорта погиб человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при попадании байдарки под винты речного электротранспорта на Москве-реке, сообщил РИА Новости источник.

В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" РИА Новости сообщили, что на момент столкновения на байдарке находилось двое, на электросудне "Шмелевка" пассажиров не было. На месте находятся сотрудники ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба". Передвигаться на плавучих средствах в судоходной части акватории движения судов Москвы-реки строго запрещено. В отношении инцидента будет проведено расследование.