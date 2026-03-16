В центре Москвы преступники отобрали у мужчины почти 15 миллионов рублей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четверо человек с применением силы забрали у мужчины почти 15 миллионов рублей в центре Москвы, задержан один из злоумышленников, остальные объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Предварительно установлено, что в октябре прошлого года в здании на Пресненской набережной четверо злоумышленников подошли к 23-летнему гражданину и с применением силы забрали у него пакет с наличными денежными средствами, предназначавшимися для конвертации в криптовалюту. Материальный ущерб составил 14,9 млн рублей", - говорится в сообщении.
Столичные полицейские задержали одного из подозреваемых — 22-летнего ранее судимого жителя одного из регионов России. Также установлены личности его соучастников, они объявлены в федеральный розыск.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 12 лет.