15:49 16.03.2026 (обновлено: 15:50 16.03.2026)
Москалькова рассказала, каких военных необходимо первыми включать в обмены
Москалькова: первыми надо включать в обмены военных, дольше находящиеся в плену

Обмен пленными между Россией и Украиной. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина договорились, что в обмены в первую очередь должны включаться военные, которые по срокам дольше всех находятся в плену, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Диалог с украинской стороной, который у нас ведет министерство обороны, военные договариваются, договариваются наши (переговорные - ред.) миссии... Это тяжелейшая работа - договориться о количестве, категории. Мы с украинским омбудсменом тоже участвуем в этой работе. Мы договорились, например, о принципах, что в первую очередь обмену должны подлежать те, кто дольше находится в плену по срокам", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Кроме того, уполномоченный отметила, что договорилась с украинской стороной о том, что раненые военнопленные должны быть репатриированы на родину без всяких условий и вне обменов.
"Пожилые должны в первую очередь (быть возвращены - ред.). Дальше этот процесс очень сложный", - добавила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
7 февраля, 16:54
 
