Москалькова рассказала, каких военных необходимо первыми включать в обмены

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина договорились, что в обмены в первую очередь должны включаться военные, которые по срокам дольше всех находятся в плену, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Кроме того, уполномоченный отметила, что договорилась с украинской стороной о том, что раненые военнопленные должны быть репатриированы на родину без всяких условий и вне обменов.