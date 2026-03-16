12:06 16.03.2026
Житель Омской области выманил у мужчины 160 тысяч рублей по переписке
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Житель города Калачинск Омской области притворился женщиной в соцсетях и выманил у мужчины более 160 тысяч рублей по переписке, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мошенник зарегистрировался в соцсетях под ником "Кристина ЛюбимаЯ" в январе 2025 года, разместил на странице найденные в сети фото девушки и вступил в переписку с жителем поселка Шербакуль.
"В ходе общения, которое продолжалось с февраля по март 2025 года, мужчина, используя доверие потерпевшего, под различными предлогами убедил его перевести более 160 тысяч рублей, сообщая, что средства необходимы для покупки телефона, оплаты коммунальных платежей, приобретения медикаментов и продуктов питания", - отметили в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Калачинский городской суд признал 32-летнего мужчину виновным. Вину он полностью признал и добровольно возместил потерпевшему ущерб. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.
