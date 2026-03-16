https://ria.ru/20260316/moshennik-2080957321.html
Житель Омской области выманил у мужчины 160 тысяч рублей по переписке
2026-03-16T12:06:00+03:00
происшествия
омская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Житель Омской области притворился женщиной и выманил у мужчины 160 тысяч рублей
ОМСК, 16 мар - РИА Новости.
Житель города Калачинск Омской области притворился женщиной в соцсетях и выманил у мужчины более 160 тысяч рублей по переписке, сообщили в пресс-службе
региональной прокуратуры.
Мошенник зарегистрировался в соцсетях под ником "Кристина ЛюбимаЯ" в январе 2025 года, разместил на странице найденные в сети фото девушки и вступил в переписку с жителем поселка Шербакуль.
"В ходе общения, которое продолжалось с февраля по март 2025 года, мужчина, используя доверие потерпевшего, под различными предлогами убедил его перевести более 160 тысяч рублей, сообщая, что средства необходимы для покупки телефона, оплаты коммунальных платежей, приобретения медикаментов и продуктов питания", - отметили в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ
("Мошенничество"). Калачинский городской суд признал 32-летнего мужчину виновным. Вину он полностью признал и добровольно возместил потерпевшему ущерб. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.