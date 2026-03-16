Морпех рассказал об уничтожении пяти самолетов и двух вертолетов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 16.03.2026
Морпех рассказал об уничтожении пяти самолетов и двух вертолетов ВСУ
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Су-25
Морпех рассказал об уничтожении пяти самолетов и двух вертолетов ВСУ

РИА Новости: морпех ВС России уничтожил пять самолетов и два вертолета ВСУ

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Хищник", командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС РФ, действующего в интересах группировки войск "Центр", сообщил РИА Новости, что за время специальной военной операции на его счету уничтожение пяти самолётов и двух вертолётов ВСУ.
По его словам, первый вертолёт был сбит осенью 2022 года во время боёв в районе Угледара.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА
20 мая 2025, 05:09
"В сентябре 2022 года мы получили задачу выдвинуться в район населённого пункта Никольское и организовать воздушную засаду. Поступила информация, что два вертолёта противника наносят огневое поражение нашим подразделениям", - рассказал "Хищник".
Морпех уточнил, что вместе с бойцом с позывным "Бат" они заняли скрытую позицию и несколько суток вели наблюдение. На четвёртые сутки во время боёв за опорные пункты ВСУ в районе Угледара они услышали звук приближающегося вертолёта.
"Боец обнаружил цель, но из-за выбранной позиции не мог выполнить пуск. Тогда я принял решение самостоятельно произвести пуск из ПЗРК. Ракета ушла в облака - и сначала показалось, что мы промахнулись. Но спустя несколько секунд вертолёт вышел из облаков уже горящим и упал в городе", - отметил "Хищник".
Он добавил, что примерно через две недели по тому же маршруту украинская авиация вновь попыталась действовать в этом районе.
Командир батальона с позывным Вепрь об уничтожении американской техники в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области
24 февраля 2025, 07:05
"Тогда мы впервые увидели самолет Су‑25 на малой высоте. Я произвёл пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по ведомому самолёту, после чего он начал разворот и рухнул на землю", - сказал собеседник агентства.
Впоследствии по аналогичной схеме удалось поразить ещё несколько воздушных целей противника, сообщил он
"На моём личном счету - пять самолётов Су-25 и два вертолёта: Ми‑8 и Ми‑24", - заключил морпех.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ. - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ
18 октября 2025, 05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСу-25
 
 
