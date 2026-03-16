Жители Молдавии все больше недовольны ситуацией в стране, заявил Додон

КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Жители Молдавии все больше недовольны ситуацией в стране, скоро люди открыто потребуют отставки представителей партии "Действие и солидарность" и проведения досрочных выборов, считает экс-президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"Где президент и правительство? Почему никто не решает проблемы граждан? Сегодня все больше людей понимают: снова выбрать ПДС было ошибкой. Пока недовольство звучит тихо — на кухнях. Но уверен: скоро люди открыто потребуют отставки желтой (партийный цвет ПДС - ред.) власти и досрочных выборов", - написал Додон в своем Telegram-канале.
"Это означало бы дешевые ресурсы и новые рынки для нашей экономики. Но была выбрана другая модель — кредиты, русофобия и безответственная власть. И ситуация в стране только ухудшается", - подчеркнул Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.