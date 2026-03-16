СМИ узнали, что мешает ЕС отправить военную миссию в Ормузский пролив

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Евросоюз не может из-за бюрократический преград расширить на Ормузский пролив действие военно-морской миссии Aspides ("Щит"), которая сейчас действует в Красном море, сообщает газета Politico.
Газета Financial Times 3 марта сообщила, что в Евросоюзе предложили расширить на Ормузский пролив военно-морскую миссию Aspides в Красном море, однако пока такое предложение не было одобрено. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник ранее указывало, что к миссии в ближайшее время присоединятся два французских корабля.
"(Кораблям - ред.) препятствуют ограничительные правила применения военной силы, (действующие - ред.) в соответствии с условиями операции, запущенной в 2024 году для защиты международного судоходства от атак хуситов (правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" - ред.)", - говорится в материале издания.
По словам высокопоставленного дипломата ЕС, миссия Aspides не сможет играть активную роль в этом регионе. Как заявил изданию высокопоставленный чиновник Европейской службы внешних связей, в понедельник на собрании Совета по иностранным делам ЕС будут обсуждать возможное привлечение к миссии других стран-членов. Отмечается, что это может происходить как в рамках Aspides, так и в рамках какой-либо другой возможной коалиции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.