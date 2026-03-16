20:26 16.03.2026
Шаги по "Арктик Матагаз" рассмотрят после правового изучения, заявил МИД
Россия рассмотрит дополнительные шаги по ситуации с газовозом "Арктик Матагаз" после правовой квалификации инцидента со стороны правоохранительных органов РФ,... РИА Новости, 16.03.2026
Происшествия, Россия, Средиземное море, Мальта, Мария Захарова
МИД: новые шаги по "Арктик Матагаз" рассмотрят после правовой квалификации

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия рассмотрит дополнительные шаги по ситуации с газовозом "Арктик Матагаз" после правовой квалификации инцидента со стороны правоохранительных органов РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем правовой квалификации инцидента с газовозом со стороны российских правоохранительных органов, после которой будем рассматривать дополнительные шаги, в том числе в международно-правовой плоскости", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ в связи с развитием ситуации вокруг газовоза "Арктик Метагаз".
Ранее Захарова сообщила, что 3 марта в 04.25 утра по местному времени газовоз "Арктик Метагаз" под флагом России с экипажем из 30 российских моряков, перевозивший 100 тысяч кубических метров сжиженного природного газа, был атакован морскими и воздушными БПЛА в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря в 168 морских милях к юго-востоку от побережья острова Мальта. Судно лишилось хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем морякам удалось спастись, двое членов экипажа пострадали.
Россия находится в контакте с судовладельцем "Арктик Метагаз", заявил МИД
