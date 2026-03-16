Россия находится в контакте с судовладельцем "Арктик Метагаз", заявил МИД

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем "Арктик Метагаз" и иностранными компетентными властями после атаки у берегов Мальты, произошедшей 4 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.