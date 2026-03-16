20:23 16.03.2026 (обновлено: 20:25 16.03.2026)
Россия находится в контакте с судовладельцем "Арктик Метагаз", заявил МИД
Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем "Арктик Метагаз" и иностранными компетентными властями после атаки у берегов Мальты,... РИА Новости, 16.03.2026
Россия, Мальта, Средиземное море, Мария Захарова, В мире
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем "Арктик Метагаз" и иностранными компетентными властями после атаки у берегов Мальты, произошедшей 4 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Судовладелец отслеживает местоположение танкера. Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем и иностранными компетентными властями", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в связи с развитием ситуации вокруг газовоза "Арктик Метагаз".
Ранее Захарова сообщила, что 3 марта в 04.25 утра по местному времени газовоз "Арктик Метагаз" под флагом России с экипажем из 30 российских моряков, перевозивший 100 тысяч кубических метров сжиженного природного газа, был атакован морскими и воздушными БПЛА в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря в 168 морских милях к юго-востоку от побережья острова Мальта. Судно лишилось хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем морякам удалось спастись, двое членов экипажа пострадали.
