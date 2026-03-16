В МИД рассказали о снижении товарооборота России и Китая

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китая несколько снизился по итогам 2025 года из-за ряда факторов, включая антироссийские санкции, но Запад таким давлением не сможет принудить Москву изменить курс, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.