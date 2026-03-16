В МИД рассказали о снижении товарооборота России и Китая

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китая несколько снизился по итогам 2025 года из-за ряда факторов, включая антироссийские санкции, но Запад таким давлением не сможет принудить Москву изменить курс, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Господин (глава Союза китайских предпринимателей в РФ - ред.) Чжоу (Лицюнь) сказал, что товарооборот несколько снизился благодаря колебаниям цен, курсовой разнице. Не только. Это в том числе и следствие тяжелейшего, серьезнейшего давления со стороны Запада, которое они называют санкциями, а мы называем односторонними принудительными мерами", - сказал дипломат на первом Российско-китайском логистическом бизнес-форуме.
14 марта, 20:43
Он указал, что речь идёт о попытке Запада принудить Россию прогнуться, сменить свою позицию.
"Это не получится", - подчеркнул Биричевский.
Уже в январе-феврале 2026 года товарооборот России и Китая вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,044 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.