В МИД призвали отходить от использования доллара в расчетах

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отход от использования доллара в расчетах и их проведение в независимом от Запада формате обязательны для стабильного развития в нынешних условиях, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
На первом Российско-китайском логистическом бизнес-форуме дипломат, говоря о торговле РФ с КНР, он отметил необходимость создания финансовой инфраструктуры, операции в которой нельзя было бы отследить извне. Он указал, что эта работа началась в БРИКС, а в двусторонних расчетах национальные валюты уже используются.
"Конечно, все привыкли к доллару, все хотят доллар, евро. Устойчиво, удобно, здорово. Надо от этого отходить. Не потому что мы очень хотим дедолларизацию, просто нам не оставляют выбора. Для того чтобы стабильно, устойчиво развиваться, мы обязаны делать внутренний, независимый от Запада контур в платежах и в логистике", - подчеркнул Биричевский.
В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях.
14 марта, 02:10