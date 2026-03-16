Вторая ракетка мира Синнер оценил игру Медведева

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что россиянин Даниил Медведев демонстрирует великолепный теннис.
Медведев в воскресенье уступил Синнеру в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Ранее в полуфинале 30-летний россиянин победил лучшего теннисиста мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Медведев проиграл свой 20-й финал в карьере при 23 титулах. В текущем сезоне он победил на турнирах в Брисбене и Дубае.
"Мне кажется, он играет в великолепный теннис. Он был очень уверен в себе, уже выиграв пару титулов в этом году, и приехал сюда и показал себя очень, очень хорошо. Не стоит забывать, что он чемпион Большого шлема, и это неспроста. Он играл в великолепный теннис, отлично подавал, а мне было трудно принимать, особенно на второй подаче. У него уникальный стиль игры. Видеть его снова на этом уровне - это здорово. Он значительно прогрессирует. Очень агрессивный игрок в концовке. У него два разных стиля: при подаче и при приеме. С этим приходится мириться. Да, это здорово для спорта, что он снова играет на этом уровне", - сказал на пресс-конференции Синнер, которого цитирует сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе
15 марта, 23:46