Вторая ракетка мира Синнер оценил игру Медведева
11:04 16.03.2026
Вторая ракетка мира Синнер оценил игру Медведева
Вторая ракетка мира Синнер оценил игру Медведева

Синнер: Медведев играет в великолепный теннис

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что россиянин Даниил Медведев демонстрирует великолепный теннис.
Медведев в воскресенье уступил Синнеру в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Ранее в полуфинале 30-летний россиянин победил лучшего теннисиста мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Медведев проиграл свой 20-й финал в карьере при 23 титулах. В текущем сезоне он победил на турнирах в Брисбене и Дубае.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
16 марта 2026 • начало в 00:25
Завершен
Даниил Медведев
0 : 26:76:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мне кажется, он играет в великолепный теннис. Он был очень уверен в себе, уже выиграв пару титулов в этом году, и приехал сюда и показал себя очень, очень хорошо. Не стоит забывать, что он чемпион Большого шлема, и это неспроста. Он играл в великолепный теннис, отлично подавал, а мне было трудно принимать, особенно на второй подаче. У него уникальный стиль игры. Видеть его снова на этом уровне - это здорово. Он значительно прогрессирует. Очень агрессивный игрок в концовке. У него два разных стиля: при подаче и при приеме. С этим приходится мириться. Да, это здорово для спорта, что он снова играет на этом уровне", - сказал на пресс-конференции Синнер, которого цитирует сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
