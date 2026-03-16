Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нелегальный майнинг

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за нелегальный майнинг цифровой валюты.

За майнинг цифровой валюты на территориях субъектов РФ , где это запрещено делать, устанавливается штраф для граждан в размере 100-150 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – 300-800 тысяч, для юрлиц – 1-2 миллиона рублей. А за майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для граждан составит также 100-150 тысяч рублей.

Непредоставление в Федеральную налоговую службу ( ФНС ) России информации о полученной в результате майнинга цифровой валюты и об адресе-идентификаторе повлечет штраф для граждан в размере 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц – 200-300 тысяч, для ИП - 300-400 тысяч, для на юрлиц – 400-500 тысяч.

За майнинг цифровой валюты лицами, не имеющими на это права в соответствии с законом о цифровых финансовых активах, для должностных лиц предусмотрен штраф в 200-300 тысяч рублей, для ИП – 300-400 тысяч рублей, для юрлиц – 400-500 тысяч рублей.

В случае осуществления деятельности оператора майнинговой инфраструктуры не имеющими на это право лицами и за предоставление такой инфраструктуры ИП и юрлицам, не включенным в реестр майнеров или исключенным из него, должностные лица заплатят штраф в размере 200-300 тысяч рублей, ИП - 300-400 тысяч, юрлица – 400-500 тысяч.

Аналогичный штраф устанавливается и за нарушение порядка предоставления в ФНС заявления о внесении в реестр майнеров или операторов майнинговой инфраструктуры изменений или предоставление недостоверных сведений.