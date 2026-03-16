12:04 16.03.2026 (обновлено: 12:52 16.03.2026)
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нелегальный майнинг
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нелегальный майнинг

Комитет ГД одобрил проект о штрафах до 10 млн рублей за нелегальный майнинг

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за нелегальный майнинг цифровой валюты.
За майнинг цифровой валюты на территориях субъектов РФ, где это запрещено делать, устанавливается штраф для граждан в размере 100-150 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – 300-800 тысяч, для юрлиц – 1-2 миллиона рублей. А за майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для граждан составит также 100-150 тысяч рублей.
Непредоставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о полученной в результате майнинга цифровой валюты и об адресе-идентификаторе повлечет штраф для граждан в размере 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц – 200-300 тысяч, для ИП - 300-400 тысяч, для на юрлиц – 400-500 тысяч.
За майнинг цифровой валюты лицами, не имеющими на это права в соответствии с законом о цифровых финансовых активах, для должностных лиц предусмотрен штраф в 200-300 тысяч рублей, для ИП – 300-400 тысяч рублей, для юрлиц – 400-500 тысяч рублей.
В случае осуществления деятельности оператора майнинговой инфраструктуры не имеющими на это право лицами и за предоставление такой инфраструктуры ИП и юрлицам, не включенным в реестр майнеров или исключенным из него, должностные лица заплатят штраф в размере 200-300 тысяч рублей, ИП - 300-400 тысяч, юрлица – 400-500 тысяч.
Аналогичный штраф устанавливается и за нарушение порядка предоставления в ФНС заявления о внесении в реестр майнеров или операторов майнинговой инфраструктуры изменений или предоставление недостоверных сведений.
В качестве альтернативного наказания для должностных лиц во всех случаях предусмотрена дисквалификация на срок от года до двух лет. А для ИП и юрлиц допускается приостановка деятельности на срок до 90 дней. При повторных нарушениях штраф для граждан увеличивается до 1-1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП - до 3-5 миллионов, для юрлиц – до 5-10 миллионов.
