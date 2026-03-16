Журналист Мацкявичюс прокомментировал введенные против него санкции ЕС

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Журналист Эрнест Мацкявичюс заявил РИА Новости, что введенные против него санкции Евросоюза не имеют для него "никакого значения" и не повлияют на его работу.

Ранее ЕС включил Мацкявичюса и журналиста Сергея Ключенкова в санкционный список против якобы "дестабилизирующих действий России". Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

"Я удивлен, что этого не случилось раньше, исходя из логики всего, что делает руководство Евросоюза в последнее время. Само по себе это решение для меня никакого значения не имеет. Оно не повлияет ни на мой образ жизни, ни на мой образ мыслей, ни на мою работу", - сказал Мацкявичюс.

Он подчеркнул, что намерен и дальше продолжать свою профессиональную деятельность.