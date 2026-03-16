Журналист Мацкявичюс прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Журналист Мацкявичюс прокомментировал введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 16.03.2026
Журналист Мацкявичюс прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Журналист Эрнест Мацкявичюс заявил РИА Новости, что введенные против него санкции Евросоюза не имеют для него "никакого значения" и не повлияют на его работу. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:13:00+03:00
2026-03-16T17:13:00+03:00
2026-03-16T17:18:00+03:00
евросоюз
евросоюз, в мире, общество
Евросоюз, В мире, Общество
Журналист Мацкявичюс прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Мацкявичюс заявил, что введенные против него санкции ЕС не повлияют на работу
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Журналист Эрнест Мацкявичюс заявил РИА Новости, что введенные против него санкции Евросоюза не имеют для него "никакого значения" и не повлияют на его работу.
Ранее ЕС
включил Мацкявичюса и журналиста Сергея Ключенкова в санкционный список против якобы "дестабилизирующих действий России". Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.
"Я удивлен, что этого не случилось раньше, исходя из логики всего, что делает руководство Евросоюза в последнее время. Само по себе это решение для меня никакого значения не имеет. Оно не повлияет ни на мой образ жизни, ни на мой образ мыслей, ни на мою работу", - сказал Мацкявичюс.
Он подчеркнул, что намерен и дальше продолжать свою профессиональную деятельность.
"У меня есть взгляды, есть свои убеждения, есть работа, которую я делаю честно. И если кому-то за пределами нашей страны это не нравится, то это, так сказать, их право. Для меня это значение не имеет. Как работали мы с коллегами, так и будем работать дальше, удерживая информационный фронт. Мы любим свою работу, любим свою страну", - заключил журналист.