Маск назвал церемонию вручения "Оскаров" невыносимой

В 2020 году руководство киноакадемии опубликовало новые требования к лентам в категории "Лучший фильм". Кинематографисты должны будут еще на стадии планирования картины проверить ее на соответствие стандартам повышения инклюзивности в индустрии. Так академия надеется увеличить в кинопроизводстве число "лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ* и людей с ограниченными возможностями здоровья". Обязательными новые критерии стали в 2024 году.