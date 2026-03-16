17:34 16.03.2026
Маск назвал церемонию вручения "Оскаров" невыносимой
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что церемонию вручения премий Американской киноакадемии "Оскар" стало невыносимо смотреть.
"Церемонию вручения "Оскаров" стало невыносимо смотреть", - отметил Маск в публикации у себя на странице в соцсети X.

Сообщение является ответом предпринимателя на другой пост, автор которого считает, что оскароносный фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", будь он снят сегодня, мог бы претендовать на награду, только если бы главный герой поменял пол и стал "крестной матерью".
В 2020 году руководство киноакадемии опубликовало новые требования к лентам в категории "Лучший фильм". Кинематографисты должны будут еще на стадии планирования картины проверить ее на соответствие стандартам повышения инклюзивности в индустрии. Так академия надеется увеличить в кинопроизводстве число "лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ* и людей с ограниченными возможностями здоровья". Обязательными новые критерии стали в 2024 году.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено
