Психолог рассказала, почему некоторые люди часто меняют машины

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Внутренние психологические механизмы личности могут быть причиной частой смены автомобиля, рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

"Когда окружающие привыкают к автомобилю и эффект впечатления исчезает, возникает потребность в следующем обновлении. Часто за этим стоит опыт недооцененности в прошлом ("травма статуса"), и человек такого типа живет с идеей "я должен доказать", - сказала Ликунова "Ленте.ру"

Психолог отметила, что специалистам знакомы случаи, когда это не имеет вообще никакого отношения к автомобилям. Она уточнила, что речь про внутренние механизмы личности: это может быть "синдром внешней опоры", когда чувство собственной ценности поддерживается за счет внешних символов статуса.

По словам Ликуновой, для "охотника за дофамином" покупка автомобиля становится эмоциональной зависимостью. Выбор модели, ее поиск, сделка, первая поездка - все сопровождается всплеском гормона удовольствия. Однако специалист пояснила, что эффект быстро ослабевает, и возникает желание повторить ощущение новизны, формируя поведенческую зависимость.