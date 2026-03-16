В Госдуме предложили создать равные условия для банков на маркетплейсах

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Клиенты любых банков должны получать услуги на маркетплейсах на одинаковых условиях, и ни у кого из работающих там кредитных организаций не должно быть преимуществ, соответствующий законопроект совместно с профильными ведомствами может быть подготовлен в первой половине года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.