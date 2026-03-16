https://ria.ru/20260316/marketpleys-2081009080.html
В Госдуме предложили создать равные условия для банков на маркетплейсах
2026-03-16T14:51:00+03:00
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963484742_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_e7c5aebc093bd291acd2cb17f29ad16a.jpg
https://ria.ru/20260305/bank-2078764367.html
https://ria.ru/20260304/rassrochka-2078328206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963484742_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3209074ae35459d716fe0d3372ab4ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Госдуме могут подготовить проект о равных условиях для банков на маркетплейсах
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Клиенты любых банков должны получать услуги на маркетплейсах на одинаковых условиях, и ни у кого из работающих там кредитных организаций не должно быть преимуществ, соответствующий законопроект совместно с профильными ведомствами может быть подготовлен в первой половине года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я с самого начала выступал за то, чтобы были равные условия работы на маркетплейсах для всех финансовых институтов. Если человек пользуется площадкой для покупки товаров и услуг, но у него нет карточки банка, аффилированного с этой площадкой, он должен иметь те же возможности, что и те, кто имеет карточку банка, аффилированного с площадкой. То есть должны быть равные условия конкуренции. Поэтому рассчитываю на то, что ситуация будет отрегулирована", - сказал Аксаков
в интервью "Парламентской газете"
.
Глава комитета отметил, что Центробанк РФ и правительство РФ поддерживают такую же позицию. По его мнению, ФАС
России должна тоже применить "свою волю и свои полномочия" для того, чтобы уравнять условия конкуренции банков при использовании маркетплейсов гражданами для покупки товаров и услуг.
"Очевидно, мы будем работать над поправками вместе с Центральным банком и правительством. В законопроекте обязательно должно быть все четко прописано, чтобы выравнять условия конкуренции. Убежден, что принятие законопроекта приведет к повышению качества услуг. Думаю, что в первой половине года такой проект подготовим", - заключил он.