https://ria.ru/20260316/malchik-2081061277.html
Подмосковные врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
2026-03-16T18:03:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
происшествия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
https://ria.ru/20260316/moskva-2081018175.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минздрав: подмосковные врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из щеки четырехлетнего мальчика вилку, на которую он случайно упал по пути на кухню, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, мальчик, желая поскорее сесть за стол, побежал на кухню с вилкой в руках, но по пути споткнулся. При падении острые зубцы пробили кожу и глубоко вошли в околоушно-жевательную область. Ребенка доставили в Центр имени Рошаля, где провели обследование и операцию.
"В ходе вмешательства мы тщательно обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили травмированные ткани. В данном случае мальчику очень повезло — в этой области расположены околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва. Повреждение этих структур могло повлечь за собой значительно более серьезные последствия, включая стойкие функциональные нарушения. Операция прошла успешно и без осложнений", – рассказала челюстно-лицевой хирург Центра Анна Алексиадис, слова которой приводятся в сообщении
.
Как рассказали в минздраве региона, после операции мальчик быстро пошел на поправку, и уже на второй день его выписали из больницы.