Подмосковные врачи спасли мальчика с вилкой в щеке

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из щеки четырехлетнего мальчика вилку, на которую он случайно упал по пути на кухню, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, мальчик, желая поскорее сесть за стол, побежал на кухню с вилкой в руках, но по пути споткнулся. При падении острые зубцы пробили кожу и глубоко вошли в околоушно-жевательную область. Ребенка доставили в Центр имени Рошаля, где провели обследование и операцию.

"В ходе вмешательства мы тщательно обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили травмированные ткани. В данном случае мальчику очень повезло — в этой области расположены околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва. Повреждение этих структур могло повлечь за собой значительно более серьезные последствия, включая стойкие функциональные нарушения. Операция прошла успешно и без осложнений", – рассказала челюстно-лицевой хирург Центра Анна Алексиадис, слова которой приводятся в сообщении