Макрон провел разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 16.03.2026
07:01 16.03.2026 (обновлено: 07:53 16.03.2026)
Макрон провел разговор с президентом Ирана
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по... РИА Новости, 16.03.2026
Макрон провел разговор с президентом Ирана

Макрон в ходе разговора с президентом Ирана призвал Тегеран прекратить удары

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока.
Ранее пресс-служба иранского президента также сообщила о разговоре политиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив
8 марта, 22:10
"Я только что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона как напрямую, так и через своих посредников, в том числе в Ливане и Ираке", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон также призвал как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Израиль второй раз за час заявил о пуске ракет из Ирана
03:44
 
