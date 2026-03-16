Макрон провел разговор с президентом Ирана

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока.
Ранее пресс-служба иранского президента также сообщила о разговоре политиков.
"Я только что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона как напрямую, так и через своих посредников, в том числе в Ливане и Ираке", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон также призвал как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.