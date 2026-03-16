Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте россияне сдали кровь для нужд раненых ливанцев - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 16.03.2026 (обновлено: 18:52 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/livan-2081076212.html
В Бейруте россияне сдали кровь для нужд раненых ливанцев
Российские граждане в Ливане отозвались на призыв о сдаче крови для нужд ливанцев, получивших ранения в результате израильских ударов по территории страны,... РИА Новости, 16.03.2026
в мире
ливан
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078151034_0:35:3109:1784_1920x0_80_0_0_9d94ca9eb4c0bc602f8f8a16238d83c8.jpg
https://ria.ru/20260316/turtsiya-2081060839.html
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078151034_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_4cc5dc496db314f5845ffd223171d7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / StringerПоследствия израильского удара по Бейруту
Последствия израильского удара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Последствия израильского удара по Бейруту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости. Российские граждане в Ливане отозвались на призыв о сдаче крови для нужд ливанцев, получивших ранения в результате израильских ударов по территории страны, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты российской диаспоры вместе с сотрудниками "Русского дома" откликнулись на призыв одного из центров переливания крови в центре Бейрута.
Также россияне, проживающие в Ливане, ранее приняли участие в приготовлении горячей еды для нескольких тысяч граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома.
По последним данным министерства здравоохранения Ливана в результате израильских ударов со 2 марта погибли более 850 человек, более 2 тысяч получили ранения, более 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
В миреЛиванБейрутВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала