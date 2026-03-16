11:55 16.03.2026
Ливан осудил атаки на миротворцев ООН на границе с Израилем
Власти Ливана решительно осуждают обстрелы Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 16.03.2026
В мире, Ливан, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) на наблюдательном посту в деревне Адейси на ливано-израильской границе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости. Власти Ливана решительно осуждают обстрелы Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), говорится в заявлении МИД республики.
Командование UNIFIL накануне заявило, что их силы подверглись обстрелу, предположительно, со стороны вооруженных групп, не связанных с государством, в трех отдельных инцидентах во время патрулирования вокруг своих позиций в Ятере, Дейр-Кифе и Калавай.
"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает обстрелы сил UNIFIL, произошедшие в трех отдельных инцидентах во время их обычных патрулирований возле баз в Ятере, Дейр-Кифе и Калавае", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что нападения на миротворцев являются нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности.
Как напомнили в МИД Ливана, UNIFIL в рамках своего мандата и в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701 (2006) имеет право принимать необходимые меры для самообороны и противодействия любым попыткам силой помешать выполнению их задач.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане
12 марта, 07:49
 
