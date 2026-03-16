Ливан осудил атаки на миротворцев ООН на границе с Израилем
Ливан осудил атаки на миротворцев ООН на границе с Израилем - РИА Новости, 16.03.2026
Ливан осудил атаки на миротворцев ООН на границе с Израилем
Власти Ливана решительно осуждают обстрелы Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), говорится в заявлении МИД республики.
2026-03-16T11:55:00+03:00
2026-03-16T11:55:00+03:00
2026-03-16T11:55:00+03:00
ливан
в мире, ливан, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ливан осудил атаки на миротворцев ООН на границе с Израилем
МИД Ливана осудил атаки на миротворцев ООН на границе с Израилем
БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости.
Власти Ливана решительно осуждают обстрелы Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), говорится в заявлении
МИД республики.
Командование UNIFIL накануне заявило, что их силы подверглись обстрелу, предположительно, со стороны вооруженных групп, не связанных с государством, в трех отдельных инцидентах во время патрулирования вокруг своих позиций в Ятере, Дейр-Кифе и Калавай.
"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает обстрелы сил UNIFIL, произошедшие в трех отдельных инцидентах во время их обычных патрулирований возле баз в Ятере, Дейр-Кифе и Калавае", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что нападения на миротворцев являются нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности.
Как напомнили в МИД Ливана
, UNIFIL в рамках своего мандата и в соответствии с резолюцией СБ ООН
1701 (2006) имеет право принимать необходимые меры для самообороны и противодействия любым попыткам силой помешать выполнению их задач.