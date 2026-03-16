Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прокомментировала решение суда о приостановке уголовного дела и рассказала о своем состоянии здоровья.

В понедельник Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного у блогера Лерчек.

"Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное – здоровье", - сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом её ребенка Луисом Сквиччиарини на его странице в соцсети Instagram*.

Блогер также отметила, что теперь может сосредоточиться на лечении, поблагодарила всех за поддержку и молитвы.

"Диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить", - заключила Чекалина.

Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ранее отец ребенка сообщил, что у Чекалиной обнаружен рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. В понедельник блогер начала лучевую терапию.