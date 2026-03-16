Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела
2026-03-16T20:38:00+03:00
Лерчек прокомментировала решение о приостановке дела и рассказала о здоровье
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прокомментировала решение суда о приостановке уголовного дела и рассказала о своем состоянии здоровья.
В понедельник Гагаринский суд Москвы
приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного у блогера Лерчек.
"Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное – здоровье", - сказала Чекалина
в видео, опубликованном отцом её ребенка Луисом Сквиччиарини на его странице в соцсети Instagram*.
Блогер также отметила, что теперь может сосредоточиться на лечении, поблагодарила всех за поддержку и молитвы.
"Диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить", - заключила Чекалина.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ранее отец ребенка сообщил, что у Чекалиной обнаружен рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. В понедельник блогер начала лучевую терапию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.