Рейтинг@Mail.ru
Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:38 16.03.2026 (обновлено: 23:45 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/lerchek-2081093156.html
Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела
Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела - РИА Новости, 16.03.2026
Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прокомментировала решение суда о приостановке уголовного дела и... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T20:38:00+03:00
2026-03-16T23:45:00+03:00
шоубиз
москва
россия
оаэ
валерия чекалина
происшествия
москва
россия
оаэ
РИА Новости
москва, россия, оаэ, валерия чекалина, происшествия
Шоубиз, Москва, Россия, ОАЭ, Валерия Чекалина, Происшествия
Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела

Лерчек прокомментировала решение о приостановке дела и рассказала о здоровье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прокомментировала решение суда о приостановке уголовного дела и рассказала о своем состоянии здоровья.
В понедельник Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за рака желудка четвертой стадии, обнаруженного у блогера Лерчек.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вчера, 19:03
"Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное – здоровье", - сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом её ребенка Луисом Сквиччиарини на его странице в соцсети Instagram*.
Блогер также отметила, что теперь может сосредоточиться на лечении, поблагодарила всех за поддержку и молитвы.
"Диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить", - заключила Чекалина.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ранее отец ребенка сообщил, что у Чекалиной обнаружен рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. В понедельник блогер начала лучевую терапию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вчера, 18:19
 
ШоубизМоскваРоссияОАЭВалерия ЧекалинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала