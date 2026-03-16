Суд разрешил Лерчек посещать сайты медицинских и образовательных учреждений
2026-03-16T22:24:00+03:00
https://ria.ru/20260316/lerchek-2080021087.html
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой обнаружили рак четвертой стадии, посещать сайты медицинских и дошкольных образовательных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Гагаринский суд Москвы
отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста и заменил его на запрет определенных действий.
«
"Возложить на Чекалину Валерию запрет на использование средств связи... за исключением использования информационных ресурсов в сети интернет для посещения сайтов медицинских учреждений с доступом в личный кабинет, сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений с доступом в личный кабинет официального портала mos.ru, официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, арбитражных судов города Москвы",- огласила решение судья.
Блогер также может совершать звонки в экстренные службы, для общения с контролирующим органом, судом, защитниками и адвокатами.
Кроме того, дело о выводе более 250 миллионов рублей в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.