Суд отменил домашний арест блогера Лерчек, у которой обнаружили рак

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отменил домашний арест блогера Валерии Чекалиной по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
"Удовлетворить ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения <...> на запрет определенных действий", — огласила решение судья.
Производство по делу приостановили до выздоровления блогера.
В конце февраля Лерчек родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее нашли рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс лучевой терапии. Как рассказала адвокат Юлия Лисановская, из-за болезни у Чекалиной появились проблемы со зрением.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го блогер и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.