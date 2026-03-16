Онкоцентр ответил суду о необходимости проведения лучевой терапии Лерчек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы во время перерыва в заседании в понедельник направил запрос в НМИЦ онкологии имени Блохина о необходимости проведения блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой обнаружили рак желудка четвертой стадии, лучевой терапии, передает корреспондент РИА Новости из зала.