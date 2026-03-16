https://ria.ru/20260316/lerchek-2080952306.html
Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, начала лучевую терапию
Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, начала лучевую терапию - РИА Новости, 16.03.2026
Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, начала лучевую терапию
Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в понедельник начала проходить... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T12:02:00+03:00
2026-03-16T12:02:00+03:00
2026-03-16T12:34:00+03:00
валерия чекалина, россия, оаэ, москва, происшествия
Валерия Чекалина, Россия, ОАЭ, Москва, Происшествия
Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, начала лучевую терапию
Лерчек, у которой диагностировали рак желудка 4-й стадии, начала лучевую терапию
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в понедельник начала проходить лучевую терапию, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. Ранее Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной
обнаружен рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.
"Сегодня начинается лучевая терапия после первой химии", - написал Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram*, опубликовав соответствующее фото.
"Чекалина госпитализирована 16 марта для проведения лучевой терапии в онкоцентр имени Блохина", - сказал адвокат блогера.
Он уточнил, что всего будет пять сеансов лучевой терапии.
Как рассказали РИА Новости в окружении Лерчек, на понедельник ей уже назначена лучевая терапия.
Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы
. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.