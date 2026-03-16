Лерчек не будет участвовать в суде по делу о выводе миллионов в ОАЭ
11:59 16.03.2026 (обновлено: 12:08 16.03.2026)
Лерчек не будет участвовать в суде по делу о выводе миллионов в ОАЭ
ОАЭ, Происшествия, Москва, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
Лерчек не будет участвовать в суде по делу о выводе миллионов в ОАЭ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой обнаружили рак четвёртой стадии, не будет участвовать в судебном заседании по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в понедельник начала проходить лучевую терапию, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.
"Чекалина в суд не явилась", - огласила судья состав участников процесса.
В Гагаринском суде Москвы в понедельник назначено очередное заседание по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. На процесс прибыл второй фигурант бывший супруг блогера Артём Чекалин и адвокаты обоих подсудимых.
В минувшую пятницу Лерчек прошла первый курс химиотерапии в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, сообщал в соцсетях Сквиччиарини. Она находится под домашним арестом.
СМИ раскрыли подробности болезни блогера Лерчек
11 марта, 09:50
 
