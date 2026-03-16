Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 81 рубль, впервые с 19 декабря, следует из данных торгов.

К 12.19 мск курс доллара растёт на 60 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,02 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.