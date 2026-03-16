На Кубе начали запускать региональные электросистемы

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Власти Кубы начали запуск микросистем электроснабжения в ряде регионов страны после полного отключения национальной энергосистемы, сообщила государственная энергетическая компания Unión Eléctrica de Cuba.
"Уже начинают работать микросистемы в нескольких регионах страны. Компания Energás уже ввела в работу один генерирующий блок", - говорится в сообщении компании в социальной сети X.
Ранее в понедельник в Unión Eléctrica сообщили о полном отключении Национальной электроэнергетической системы Кубы, после которого были задействованы протоколы восстановления электроснабжения.
Полный блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас", другой сбой, который оставил без света столичный регион, случился 10 марта.
На острове в связи кризисом в энергетике в последние 10 дней уже проходили протесты граждан, один из которых завершился нападением на региональный комитет компартии и задержаниями участников. Президент Мигель Диас-Канель осудил акты вандализма, подчеркнув, что власти не допустят безнаказанности.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.