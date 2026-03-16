Возможная атака США на Харк серьезно повлияет на цены на нефть, заявил КСИР

ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Возможная атака США на остров Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти, считает командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных.
"Если умный контроль над Ормузским проливом принес вам новые индексы цен на нефть, но нападение на остров Харк даст вам более тяжелое и новое уравнение цен и распределения энергии в мире", - написал Тангсири в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона