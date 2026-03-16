Позитивный опыт возвращения Крыма в Россию уникален, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Возвращение Крыма в состав России уникально, ведь для этого удачно сошлось множество факторов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ровно 12 лет назад прошел референдум, по результатам которого Крым стал российским регионом. В ходе голосования 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
"Крымский пример – хотелось, чтобы он стал заразительным в этом плане, но для этого должны сойтись звезды. Должен быть такой лидер как у нас в стране, должно быть поле создано – как на тот момент вели себя власти на Украине и как крымчане вели себя – которые любили и хотели всегда в Россию, на Родину. Когда это все сойдется в одну точку – тогда возможно... Хотелось бы, чтобы позитивный опыт был тиражирован и распространен дальше", - сказал Аксенов журналистам.
Референдум 16 марта 2014 года, на котором крымчане выбрали свое будущее, стал общей победой всей России, заявил ранее Аксенов.